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Италия
05 ноября 2024, 17:44 | Обновлено 05 ноября 2024, 17:47
823
0

Ливерпуль готов обменять Кьезу на полузащитника Милана

«Мерсисайдцы» заинтересованы в полузащитнике «Милана» Тиджани Рейндерсе

05 ноября 2024, 17:44 | Обновлено 05 ноября 2024, 17:47
823
0
Ливерпуль готов обменять Кьезу на полузащитника Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза может стать частью сделки по обмену на нидерландского полузащитника «Милана» Тиджани Рейндерса, сообщает Milanlive.

Федерико уже связывали с «россонери», и, учитывая то, в какой форме находится вингер, возвращение в Серию А могло бы пойти ему на пользу.

Не смотря на то, что английский клуб отдает предпочтение Субименди, они осознают, что «Реал Сосьедад» не горит желанием отпускать игрока, а следующей по приоритетности целью после испанца является Тиджани Рейндерс.

Кьеза в этом сезоне провел на поле 78 минут и успел отличиться ассистом, а Тиджани Рейндерс сыграл 12 матчей, в которых трижды отличился голом и один раз отдал голевую передачу.

Лидер «Ливерпуля» может перейти в «Барселону».

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Данііл Киріяка Источник
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