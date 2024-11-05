Ливерпуль готов обменять Кьезу на полузащитника Милана

Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза может стать частью сделки по обмену на нидерландского полузащитника «Милана» Тиджани Рейндерса, сообщает Milanlive.

Федерико уже связывали с «россонери», и, учитывая то, в какой форме находится вингер, возвращение в Серию А могло бы пойти ему на пользу.

Не смотря на то, что английский клуб отдает предпочтение Субименди, они осознают, что «Реал Сосьедад» не горит желанием отпускать игрока, а следующей по приоритетности целью после испанца является Тиджани Рейндерс.

Кьеза в этом сезоне провел на поле 78 минут и успел отличиться ассистом, а Тиджани Рейндерс сыграл 12 матчей, в которых трижды отличился голом и один раз отдал голевую передачу.

Лидер «Ливерпуля» может перейти в «Барселону».