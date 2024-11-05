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  4. Барселона рассматривает бесплатное подписание Салаха
Испания
05 ноября 2024, 16:17 |
481
0

Барселона рассматривает бесплатное подписание Салаха

Мохамед Салах летом может стать игроком каталонцев

05 ноября 2024, 16:17 |
481
0
Барселона рассматривает бесплатное подписание Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может присоединиться к «Барселоне» летом 2025-го года в качестве свободного агента, сообщает Diario Sport.

В клубе уверенны в том, что Мохамед может стать частью клуба, ибо заинтересован в переходе. Однако, помимо «сине-гранатовых», за игроком так же следят клубы Саудовской Аравии.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже предпринимал попытки подписать игрока еще в 2021-ом году, однако сделка не состоялась из-за экономического положении клуба.

В текущем сезон Мохамед Салах провел 16 матчей, в которых отличился 9 голами и 7 ассистами.

«Барселона» заинтересована в переходе звездного опорника «Челси».

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Данііл Киріяка Источник: Sport.es
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