Барселона рассматривает бесплатное подписание Салаха
Мохамед Салах летом может стать игроком каталонцев
Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может присоединиться к «Барселоне» летом 2025-го года в качестве свободного агента, сообщает Diario Sport.
В клубе уверенны в том, что Мохамед может стать частью клуба, ибо заинтересован в переходе. Однако, помимо «сине-гранатовых», за игроком так же следят клубы Саудовской Аравии.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже предпринимал попытки подписать игрока еще в 2021-ом году, однако сделка не состоялась из-за экономического положении клуба.
В текущем сезон Мохамед Салах провел 16 матчей, в которых отличился 9 голами и 7 ассистами.
«Барселона» заинтересована в переходе звездного опорника «Челси».
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