Олег ФЕДОРЧУК: «Худшее, что игра Шахтера стала предсказуемой»

6 ноября футболисты донецкого «Шахтера» проведут очередной матч в групповом этапе Лиги чемпионов – против швейцарского «Янг Бойз».

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы соперников в предстоящем противостоянии в немецком Гельзенкирхене:

«Для соперников это будет ключевой матч, ведь они неудачно стартовали. И только победа оставит кому-то из них шансы на выход в следующий этап этого престижного турнира. Но я склоняюсь к тому, что всё завершится мирным исходом.

К сожалению, игра «Шахтера» даже на внутренней арене не впечатляет. Это можно объяснить тем, что их стиль стал предсказуемым для соперников. Команду выручает лишь то, что постепенно улучшается взаимодействие игроков, но чувствуется нехватка свежих тренерских идей. На мой взгляд, нынешний тренер Марино Пушич уступает тем иностранным тренерам, которые ранее возглавляли «Шахтер». Это негативно сказывается на действиях дончан.

Что касается завтрашней игры, то «горнякам» будет нелегко. «Янг Бойз» – одна из тех команд, которые ориентированы на открытый футбол. С такими соперниками «Шахтер» любит играть, но сейчас у них проблемная оборона, и неизвестно, выдержит ли она натиск швейцарцев. Более того, создается впечатление, что «Шахтеру» сложно поддерживать высокий темп, и этим может воспользоваться соперник.

Думаю, «Шахтер» забьет свой гол, но не уверен, что они смогут сохранить свои ворота в неприкосновенности».

На данный момент «Шахтер» занимает 29-е место в Лиге чемпионов, набрав одно очко, а «Янг Бойз» – 34-е, проиграв все три своих матча.