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  4. Владимир ШАРАН: «Ференцварош – это команда примерно одного уровня с Динамо»
Лига Европы
05 ноября 2024, 16:56 | Обновлено 05 ноября 2024, 18:11
465
2

Владимир ШАРАН: «Ференцварош – это команда примерно одного уровня с Динамо»

Владимир Шаран сделал прогноз на матч «Динамо» – «Ференцварош» в ЛЕ

05 ноября 2024, 16:56 | Обновлено 05 ноября 2024, 18:11
465
2
Владимир ШАРАН: «Ференцварош – это команда примерно одного уровня с Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Известный украинский тренер Владимир Шаран сделал свой прогноз на матч «Динамо» – «Ференцварош», которые сойдутся в четвертом туре основного этапа Лиги Европы. Специалист считает команды примерно равными.

«Ференцварош» – это команда примерно одного уровня с киевлянами. Хочется увидеть победу. Сейчас у «Динамо» одни поражения и ноль забитых мячей в Лиге Европы, и болельщики просто не поймут футболистов и руководство клуба, если мы не победим «Ференцварош», хотя будет непросто», – заявил Шаран.

Матч «Динамо» – «Ференцварош» запланирован на четверг, 7 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В предыдущих трех турах «бело-синие» потерпели три поражения. Подопечные Александра Шовковского проиграли «Лацио» (0:3), «Хоффенхайму» (0:2) и «Роме» (0:1).

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Владимир Шаран Динамо Киев Ференцварош Динамо - Ференцварош Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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mastorent
дожили, что на одной уровне со сраным ференцварошом. а когда-то эвертон драли не вынимая.
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