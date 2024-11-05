Владимир ШАРАН: «Ференцварош – это команда примерно одного уровня с Динамо»

Известный украинский тренер Владимир Шаран сделал свой прогноз на матч «Динамо» – «Ференцварош», которые сойдутся в четвертом туре основного этапа Лиги Европы. Специалист считает команды примерно равными.

«Ференцварош» – это команда примерно одного уровня с киевлянами. Хочется увидеть победу. Сейчас у «Динамо» одни поражения и ноль забитых мячей в Лиге Европы, и болельщики просто не поймут футболистов и руководство клуба, если мы не победим «Ференцварош», хотя будет непросто», – заявил Шаран.

Матч «Динамо» – «Ференцварош» запланирован на четверг, 7 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В предыдущих трех турах «бело-синие» потерпели три поражения. Подопечные Александра Шовковского проиграли «Лацио» (0:3), «Хоффенхайму» (0:2) и «Роме» (0:1).