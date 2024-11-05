Ханс-Дитер ФЛИК: «У нас как в теннисе – много невынужденных ошибок»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик надеется, что в матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» ошибок будет меньше, чем в предыдущем матче чемпионата:

«В теннисе есть такое понятие «невынужденные ошибки». У нас они тоже есть. Я доволен победой в чемпионате, но мы слишком много ошибаемся. Во втором тайме с «Эспаньолом» потеряли концентрацию. Мы должны что-то решить с этим до матча в Лиге чемпионов.

Я сказал своей команде, что я принимаю этот результат в Ла Лиге, но в Лиге чемпионов меня такое не устроит. Нужно быть сосредоточенными и играть более интенсивно», – рассказал Флик.

Матч 4-го тура Лиги чемпионов «Црвена Звезда» – «Барселона» состоится 6 ноября в 22:00.