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  4. Ханс-Дитер ФЛИК: «У нас как в теннисе – много невынужденных ошибок»
Лига чемпионов
05 ноября 2024, 15:24 | Обновлено 05 ноября 2024, 16:45
242
1

Ханс-Дитер ФЛИК: «У нас как в теннисе – много невынужденных ошибок»

Главный тренер «Барселоны» недоволен игрой своей команды

05 ноября 2024, 15:24 | Обновлено 05 ноября 2024, 16:45
242
1
Ханс-Дитер ФЛИК: «У нас как в теннисе – много невынужденных ошибок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик надеется, что в матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» ошибок будет меньше, чем в предыдущем матче чемпионата:

«В теннисе есть такое понятие «невынужденные ошибки». У нас они тоже есть. Я доволен победой в чемпионате, но мы слишком много ошибаемся. Во втором тайме с «Эспаньолом» потеряли концентрацию. Мы должны что-то решить с этим до матча в Лиге чемпионов.

Я сказал своей команде, что я принимаю этот результат в Ла Лиге, но в Лиге чемпионов меня такое не устроит. Нужно быть сосредоточенными и играть более интенсивно», – рассказал Флик.

Матч 4-го тура Лиги чемпионов «Црвена Звезда» – «Барселона» состоится 6 ноября в 22:00.

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Лига чемпионов Црвена Звезда Барселона Ханс-Дитер Флик
Микола Титюк Источник
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potemkin78
какие ошибки? может невунежденные? а так да с Эспаньолом начудили
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