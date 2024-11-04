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  4. ФЛИК: «Мне не понравилось, как мы играли»
Испания
04 ноября 2024, 08:47 |
655
0

ФЛИК: «Мне не понравилось, как мы играли»

Наставник «Барселоны» высказался о победе в каталонском дерби

04 ноября 2024, 08:47 |
655
0
ФЛИК: «Мне не понравилось, как мы играли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханси-Дитер Флик прокомментировал триумф своих подопечных в матче 12-го тура Ла лиги против «Эспаньола» (3:1).

«Мы теряли много мячей во втором тайме. Мне не понравилось, как мы играли. Но я очень доволен тремя очками, дерби всегда сложны.

Возможно, я буду играть с шестью полузащитниками, они все очень хорошие, это не проблема. Я очень рад, что игроки возвращаются, а также рад сегодняшней игре Дани Ольмо. Я постепенно сокращаю игровые минуты, чтобы избежать возможных рецидивов.

Оффсайды – это часть игры. Это наша мысль игры. Во втором тайме мы не доминировали, как обычно, потому что не так сильно прессинговали.

Я доволен. Это три очка. Это было дерби. Я доволен результатом и тремя очками. Во втором тайме мы снизили интенсивность, у нас было меньше внимания и концентрации.

Некоторые игроки вернулись после травмы. Впереди много игр. Будем вносить изменения. Затем наступит международный перерыв, а затем еще один на Рождество. Нам нужны все игроки. Все хотят играть, и это нормально. Каждый хочет выйти в старте. Но мы говорили с ними, и они знают, какая ситуация и чего они могут ожидать», – сказал Флик.

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Ханс-Дитер Флик Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эспаньол Барселона - Эспаньол
Андрій Вітренко Источник: Football Espana
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