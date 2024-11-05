Уйдет ли Нойер? Бавария собирается обновить вратарскую линию

Немецкая «Бавария» собирается обновить вратарскую линию, однако еще не определилась в каком году это будет сделано – в 2025 или 2026.

Решение руководства мюнхенского клуба зависит от Мануэля Нойера – если он уйдет летом на пенсию, то и Свен Ульрайх останется без контракта. В этом случае «Бавария» выйдет на трансферный рынок в поиске первого и второго вратаря.

Если Нойер продлит контракт, то и Ульрайху будет предложено продление на один год. Немецкий клуб не видит смысла оставлять одного из вратарей, поэтому руководство хочет дождаться окончательного решения Мануэля.

Нойер был куплен у «Шальке» еще в 2011 году за 30 млн евро и провел в «Баварии» 14 сезонов. Ульрайх переходил в мюнхенскую команду дважды – в 2015 был куплен в «Штутгарта» за 3,5 млн евро (провел 5 сезонов), а в 2021 после года в «Гамбурге» подписал контракт с «Баварией» как свободный агент (с того времени провел еще 4 сезона).