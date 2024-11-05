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  4. Уйдет ли Нойер? Бавария собирается обновить вратарскую линию
Германия
05 ноября 2024, 15:08 |
210
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Уйдет ли Нойер? Бавария собирается обновить вратарскую линию

Будущее Свена Ульрайха зависит от Мануэля Нойера

05 ноября 2024, 15:08 |
210
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Уйдет ли Нойер? Бавария собирается обновить вратарскую линию
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Немецкая «Бавария» собирается обновить вратарскую линию, однако еще не определилась в каком году это будет сделано – в 2025 или 2026.

Решение руководства мюнхенского клуба зависит от Мануэля Нойера – если он уйдет летом на пенсию, то и Свен Ульрайх останется без контракта. В этом случае «Бавария» выйдет на трансферный рынок в поиске первого и второго вратаря.

Если Нойер продлит контракт, то и Ульрайху будет предложено продление на один год. Немецкий клуб не видит смысла оставлять одного из вратарей, поэтому руководство хочет дождаться окончательного решения Мануэля.

Нойер был куплен у «Шальке» еще в 2011 году за 30 млн евро и провел в «Баварии» 14 сезонов. Ульрайх переходил в мюнхенскую команду дважды – в 2015 был куплен в «Штутгарта» за 3,5 млн евро (провел 5 сезонов), а в 2021 после года в «Гамбурге» подписал контракт с «Баварией» как свободный агент (с того времени провел еще 4 сезона).

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Микола Титюк Источник: Bavarian Football Works
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Комментарии 1
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potemkin78
а какая связь? Ульрайху разве не всё ли равно кто первым номером будет, а руководству клуба вторым?
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