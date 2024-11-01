Германия01 ноября 2024, 11:16 |
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В Баварии изменили мнение по поводу Нойера. Продлят ли контракт?
У немецкого голкипера ощущается спад в карьере
01 ноября 2024, 11:16 |
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Руководство мюнхенской «Баварии» отложило вопрос продления контракта немецкого голкипера Мануэля Нойера. Об этом пишет Bayern&Germany.
По информации источника, в клубе обеспокоены упадком формы немецкого голкипера. Руководство изменило свои намерения и хочет отложить свое решение. Бавария стремится понаблюдать за развитием событий в следующие несколько месяцев.
Нынешнее соглашение Мануэля с мюнхенцами рассчитано до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что легенда «Баварии» жестко раскритиковал Нойера за матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов.
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