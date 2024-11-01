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  4. В Баварии изменили мнение по поводу Нойера. Продлят ли контракт?
Германия
01 ноября 2024, 11:16 |
139
0

В Баварии изменили мнение по поводу Нойера. Продлят ли контракт?

У немецкого голкипера ощущается спад в карьере

01 ноября 2024, 11:16 |
139
0
В Баварии изменили мнение по поводу Нойера. Продлят ли контракт?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Руководство мюнхенской «Баварии» отложило вопрос продления контракта немецкого голкипера Мануэля Нойера. Об этом пишет Bayern&Germany.

По информации источника, в клубе обеспокоены упадком формы немецкого голкипера. Руководство изменило свои намерения и хочет отложить свое решение. Бавария стремится понаблюдать за развитием событий в следующие несколько месяцев.

Нынешнее соглашение Мануэля с мюнхенцами рассчитано до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что легенда «Баварии» жестко раскритиковал Нойера за матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

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Олег Вахоцкий Источник: Bayern & Germany
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