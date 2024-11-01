В Баварии изменили мнение по поводу Нойера. Продлят ли контракт?

Руководство мюнхенской «Баварии» отложило вопрос продления контракта немецкого голкипера Мануэля Нойера. Об этом пишет Bayern&Germany.

По информации источника, в клубе обеспокоены упадком формы немецкого голкипера. Руководство изменило свои намерения и хочет отложить свое решение. Бавария стремится понаблюдать за развитием событий в следующие несколько месяцев.

Нынешнее соглашение Мануэля с мюнхенцами рассчитано до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что легенда «Баварии» жестко раскритиковал Нойера за матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов.