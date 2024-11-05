Денег нет? Барселона не собирается покупать новых футболистов

Испанская «Барселона» решила не покупать новых футболистов в ближайшее трансферное окно.

Каталонский клуб считает, что нужно экономить деньги и не собирается привлекать новых игроков. Руководство «Барселоны» готово рассмотреть продажи Френки де Йонга и Рональда Араухо, если они не подпишут новые контракты. Однако, приобретений не будет, так как в клубе не хотели бы портить атмосферу в раздевалке.

В этом году «Барселона» имеет убытки в размере 91 млн евро и не может зарегистрировать даже тех футболистов, которые уже в команде. Главная цель руководства – либо снизить зарплату некоторым футболистам ради экономии денег, либо продать игроков в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Ла Лиги «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 33 балла. Каталонский клуб опережает ближайшего преследователя на 9 очков, но сыграли на один матч больше.

Сообщалось, что защитник «Барселоны» может перебраться во французский чемпионат.