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  4. Денег нет? Барселона не собирается покупать новых футболистов
Испания
05 ноября 2024, 14:04 |
285
0

Денег нет? Барселона не собирается покупать новых футболистов

Испанский клуб доволен своим составом и не хочет портить атмосферу в раздевалке

05 ноября 2024, 14:04 |
285
0
Денег нет? Барселона не собирается покупать новых футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

Испанская «Барселона» решила не покупать новых футболистов в ближайшее трансферное окно.

Каталонский клуб считает, что нужно экономить деньги и не собирается привлекать новых игроков. Руководство «Барселоны» готово рассмотреть продажи Френки де Йонга и Рональда Араухо, если они не подпишут новые контракты. Однако, приобретений не будет, так как в клубе не хотели бы портить атмосферу в раздевалке.

В этом году «Барселона» имеет убытки в размере 91 млн евро и не может зарегистрировать даже тех футболистов, которые уже в команде. Главная цель руководства – либо снизить зарплату некоторым футболистам ради экономии денег, либо продать игроков в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Ла Лиги «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 33 балла. Каталонский клуб опережает ближайшего преследователя на 9 очков, но сыграли на один матч больше.

Сообщалось, что защитник «Барселоны» может перебраться во французский чемпионат.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Френки де Йонг Рональд Араухо
Микола Титюк Источник: Football Espana
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