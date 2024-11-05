Трансферный рекорд для защитников. ПСЖ хочет подписать звезду Франции
Жюль Кунде может покинуть «Барселону»
«Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется французским защитником каталонской «Барселоны» Жюлем Кунде, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, парижане готовы предложить до 100 миллионов евро за трансфер 25-летнего футболиста.
Если чемпионы Франции действительно заплатят за игрока сумму с 8 нулями, то установят трансферный рекорд для футболистов, играющих в защите.
В сезоне 2024/25 Жюль Кунде провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Жюлем Кунде интересуется «Ливерпуль».
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