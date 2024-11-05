Маркевич назвал худшую команду УПЛ в прошлом месяце

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал команду Украинской Премьер-Лиги, которая разочаровала своими результатами:

«И «Оболонь», и «Ингулец» ожидаемо находятся среди аутсайдеров. У них слабый уровень футболистов. Больше всего удивила «Ворскла», ведь у них есть хорошие футболисты. Наверное, в полтавском клубе существуют организационные проблемы.

Я не понимаю, как в «Ворскле» довели поле до такого ужасного состояния. Сделали все на быструю руку, однако это не соответствует нужному качеству», – заявил маркевич.

В этом сезоне УПЛ «Ворскла» набрала 12 баллов и занимает 13 место. В Премьер-Лиге полтавская команда не может победить уже 9 матчей – 4 ничьи и 5 поражений.

Мирон Маркевич ранее заявил, что лидера донецкого «Шахтера» нужно продавать.