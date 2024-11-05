«Его нужно продавать». Маркевич высказался о звезде УПЛ

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич назвал лучшего футболиста УПЛ в октябре 2024 года:

«Я назову Георгия Судакова. Он уже перерос уровень чемпионата Украины, и если по нему есть предложения от серьезных клубов, то его надо продавать. Всем нашим игрокам, если есть такая возможность, надо ехать в топ-чемпионаты: Англия, Германия, Испания, Италия. В условную Бельгию или Венгрию переходить нет смысла».

В октябре 2024 года Георгий Судаков провел 4 матча в рамках УПЛ, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.