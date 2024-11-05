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  4. «Его нужно продавать». Маркевич высказался о звезде УПЛ
Украина. Премьер лига
05 ноября 2024, 11:12 |
1597
1

«Его нужно продавать». Маркевич высказался о звезде УПЛ

Георгий Судаков впечатляет легендарного тренера

05 ноября 2024, 11:12 |
1597
1
«Его нужно продавать». Маркевич высказался о звезде УПЛ
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич назвал лучшего футболиста УПЛ в октябре 2024 года:

«Я назову Георгия Судакова. Он уже перерос уровень чемпионата Украины, и если по нему есть предложения от серьезных клубов, то его надо продавать. Всем нашим игрокам, если есть такая возможность, надо ехать в топ-чемпионаты: Англия, Германия, Испания, Италия. В условную Бельгию или Венгрию переходить нет смысла».

В октябре 2024 года Георгий Судаков провел 4 матча в рамках УПЛ, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Мирон Маркевич Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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alexssumin1
У Європі ця зірка себе вже показала. ЛЧ як лакмусовий папірець
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