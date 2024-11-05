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Англия
05 ноября 2024, 13:48 | Обновлено 05 ноября 2024, 14:30
394
1

Тоттенхэм планирует продлить контракт с капитаном команды

Лондонский клуб готов использовать опцию в контракте Сон Хын Мина

05 ноября 2024, 13:48 | Обновлено 05 ноября 2024, 14:30
394
1
Тоттенхэм планирует продлить контракт с капитаном команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Лондонский «Тоттенхэм» желает подписать новый контракт с ключевым футболистом Сон Хын Мином. Действующее соглашение капитана закончиться летом 2025 года.

Представители клуба планируют использовать опцию продления контракта на один год, которая прописана в нынешнем договоре игрока. Однако «Тоттенхэм» только раздумывает над идеей, к действию клуб еще не переходил.

Главный тренер команды Ангелос Постекоглу не хочет, чтобы игрок покинул клуб по окончании сезона. Специалист считает нападающего футболистом высшего класса, поэтому строит команду вокруг Сона.

В нынешнем сезоне спортсмен из Южной Кореи провел девять матчей за шпор во всех турнирах. На счету игрока три забитых мяча и три ассиста.

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Тоттенхэм Сон Хын Мин чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта Ангелос Постекоглу
Андрій Вітренко Источник: The Mirror
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pol-55
Нема Гаррі,менший результат.
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