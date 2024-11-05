Тоттенхэм планирует продлить контракт с капитаном команды
Лондонский клуб готов использовать опцию в контракте Сон Хын Мина
Лондонский «Тоттенхэм» желает подписать новый контракт с ключевым футболистом Сон Хын Мином. Действующее соглашение капитана закончиться летом 2025 года.
Представители клуба планируют использовать опцию продления контракта на один год, которая прописана в нынешнем договоре игрока. Однако «Тоттенхэм» только раздумывает над идеей, к действию клуб еще не переходил.
Главный тренер команды Ангелос Постекоглу не хочет, чтобы игрок покинул клуб по окончании сезона. Специалист считает нападающего футболистом высшего класса, поэтому строит команду вокруг Сона.
В нынешнем сезоне спортсмен из Южной Кореи провел девять матчей за шпор во всех турнирах. На счету игрока три забитых мяча и три ассиста.
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