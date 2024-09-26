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Англия
26 сентября 2024, 19:10 | Обновлено 26 сентября 2024, 20:22
415
1

Лидер Тоттенхэма высказался о количестве матчей: «Мы не роботы»

Сон Хын Мин отметил большие нагрузки

26 сентября 2024, 19:10 | Обновлено 26 сентября 2024, 20:22
415
1
Лидер Тоттенхэма высказался о количестве матчей: «Мы не роботы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Лидер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин согласен с теми игроками, кто говорит о перегрузках футболистов из-за большого количества матчей.

«Многие игроки выходят и говорят правильные вещи. И важно, что кто-то начал это делать. Именно игроки должны высказываться на этот счет. У нас действительно много матчей, и если ты болельщик, то ты хочешь видеть качественные матчи, а не матчи, где игроки страдают».

«Мы не роботы. Нужно уменьшать количество матчей», – сказал Сон.

Ранее хавбек «Манчестер Сити» Родри заявил, что игроки могут объявить страйк.

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Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 1
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pol-55
Чому вони не звертаються до тренера,хай він скорочує їх участь,робить наприклад 3 дня вихідних і за ті 3 дня зарплата йок.
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