Лидер Тоттенхэма высказался о количестве матчей: «Мы не роботы»
Сон Хын Мин отметил большие нагрузки
Лидер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин согласен с теми игроками, кто говорит о перегрузках футболистов из-за большого количества матчей.
«Многие игроки выходят и говорят правильные вещи. И важно, что кто-то начал это делать. Именно игроки должны высказываться на этот счет. У нас действительно много матчей, и если ты болельщик, то ты хочешь видеть качественные матчи, а не матчи, где игроки страдают».
«Мы не роботы. Нужно уменьшать количество матчей», – сказал Сон.
Ранее хавбек «Манчестер Сити» Родри заявил, что игроки могут объявить страйк.
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