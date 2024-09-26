Лидер Тоттенхэма высказался о количестве матчей: «Мы не роботы»

Лидер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин согласен с теми игроками, кто говорит о перегрузках футболистов из-за большого количества матчей.

«Многие игроки выходят и говорят правильные вещи. И важно, что кто-то начал это делать. Именно игроки должны высказываться на этот счет. У нас действительно много матчей, и если ты болельщик, то ты хочешь видеть качественные матчи, а не матчи, где игроки страдают».

«Мы не роботы. Нужно уменьшать количество матчей», – сказал Сон.

Ранее хавбек «Манчестер Сити» Родри заявил, что игроки могут объявить страйк.