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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Не ждите, что мы забьем Спортингу пять голов»
Лига чемпионов
05 ноября 2024, 13:06 |
181
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Не ждите, что мы забьем Спортингу пять голов»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал предстоящий матч в Лиге чемпионов

05 ноября 2024, 13:06 |
181
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Не ждите, что мы забьем Спортингу пять голов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч в Лиге чемпионов против «Спортинга»:

«Последний раз, когда мы играли на этом стадионе, нам удалось победить 5:0. Но сейчас все иначе. Это совсем другая игра. Мы не можем рассчитывать на некоторых футболистов из-за травм. «Спортинг» поменялся за два года – у них четкая схема, они много контролируют мяч и играют первым номером.

В этой команды отличный нападающий – Дьекереш. Они поменяли многих футболистов, но их менталитет остался на высоком уровне. Они выиграли чемпионат и проделали отличную работу. Я даже не думаю, что мы снова забьем четыре или пять мячей», – сказал Гвардиола.

Матч 4-го тура Лиги чемпионов «Спортинг» – «Манчестер Сити» состоится 5 ноября в Лисабоне. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Гвардиола жаловался, что футболисты имеют слишком мало выходных.

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Лига чемпионов Манчестер Сити Спортинг Лиссабон Жузеп Гвардиола
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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