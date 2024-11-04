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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «В баскетболе отдыхают четыре месяца, а мы – три недели»
Англия
04 ноября 2024, 12:54 |
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Жузеп ГВАРДИОЛА: «В баскетболе отдыхают четыре месяца, а мы – три недели»

Главный тренер «Манчестер Сити» жалуется на огромное количество матчей

04 ноября 2024, 12:54 |
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Жузеп ГВАРДИОЛА: «В баскетболе отдыхают четыре месяца, а мы – три недели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола недоволен огромным количеством матчей в футболе:

«Это реальность, в которой мы оказались. В предыдущих сезонах мы сыграли много игр, но в этом ситуация еще хуже. Есть вероятность, что мы проведем 70 матчей за сезон.

Это похоже на баскетбол. В НБА тоже играют столько, но у них четыре месяца отдыха, а у нас – три недели. В нашей команде появились травмы, которых ранее никогда не было. Мы должны с этим справиться«, – размышляет Гвардиола.

В 10 туре АПЛ «Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Борнмуту» со счетом 2:1. Подопечные Жузепа Гвардиолы занимают второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 балла. «Ливерпуль», который возглавляет турнирную таблицу, опережает «МС» на два очка.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Жузеп Гвардиола Манчестер Сити
Микола Титюк Источник: The Mirror
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