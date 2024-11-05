Требла не будет? Гвардиола сомневается в будущих триумфах клуба

Главный тренер «Манчестера Сити» Жузеп Гвардиола поделился мыслями о борьбе за золотые медали Английской Премьер-лиги.

«Возможно, мы снова проигрываем в Премьер-лиге «Брайтону», «Тоттенгему» и «Ливерпулю». Но мы всего на два очка отстаем от «Ливерпуля», который является командой высшего класса.

Мы хорошо стартовали в Лиге чемпионов, но я знаю, что люди ожидают от нас побед в 38 турах чемпионата и завоевания требла каждого сезона, поскольку таковы наши стандарты. Причина, по которой сделать это сложно, в том, что у нас выбыло много игроков, что может случится в любом сезоне.

Иногда, чтобы выиграть требл, все должно быть хорошо с травмами, но на этот раз это невозможно. Оскар Бобб был нашим самым важным игроком на предсезонке, и он выбыл. Родри был номинирован на приз лучшего игрока в мире, и теперь он стал им, поэтому мы должны признать, что нам придется нелегко без него. С каждым матчем будет все сложнее и сложнее», – ответил Гвардиола.

Напомним, что 5 ноября горожане сыграют в четвертом туре Лиги чемпионов против португальского «Спортинга». Начало встречи в 22:00.