Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Требла не будет? Гвардиола сомневается в будущих триумфах клуба
Англия
05 ноября 2024, 12:59 | Обновлено 05 ноября 2024, 13:06
278
0

Требла не будет? Гвардиола сомневается в будущих триумфах клуба

Специалист подчеркнул, что травмы сильно влияют на результаты клуба

05 ноября 2024, 12:59 | Обновлено 05 ноября 2024, 13:06
278
0
Требла не будет? Гвардиола сомневается в будущих триумфах клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестера Сити» Жузеп Гвардиола поделился мыслями о борьбе за золотые медали Английской Премьер-лиги.

«Возможно, мы снова проигрываем в Премьер-лиге «Брайтону», «Тоттенгему» и «Ливерпулю». Но мы всего на два очка отстаем от «Ливерпуля», который является командой высшего класса.

Мы хорошо стартовали в Лиге чемпионов, но я знаю, что люди ожидают от нас побед в 38 турах чемпионата и завоевания требла каждого сезона, поскольку таковы наши стандарты. Причина, по которой сделать это сложно, в том, что у нас выбыло много игроков, что может случится в любом сезоне.

Иногда, чтобы выиграть требл, все должно быть хорошо с травмами, но на этот раз это невозможно. Оскар Бобб был нашим самым важным игроком на предсезонке, и он выбыл. Родри был номинирован на приз лучшего игрока в мире, и теперь он стал им, поэтому мы должны признать, что нам придется нелегко без него. С каждым матчем будет все сложнее и сложнее», – ответил Гвардиола.

Напомним, что 5 ноября горожане сыграют в четвертом туре Лиги чемпионов против португальского «Спортинга». Начало встречи в 22:00.

По теме:
Тоттенхэм планирует продлить контракта с капитаном команды
Дулуб назвал 2 клуба, которым бы подошел Забарный. Это гранды АПЛ
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Не ждите, что мы забьем Спортингу пять голов»
Жузеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брайтон Тоттенхэм Ливерпуль
Андрій Вітренко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 05 ноября 2024, 12:59 0
Реал Мадрид – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 5 ноября в 22:00 по Киеву

Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Бокс | 04 ноября 2024, 17:26 1
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али

Американский боксер пообещал Али отомстить за него

Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Бокс | 04.11.2024, 21:35
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Полесье отправило открытый лист в УАФ. Чего хочет житомирский клуб?
Футбол | 05.11.2024, 09:58
Полесье отправило открытый лист в УАФ. Чего хочет житомирский клуб?
Полесье отправило открытый лист в УАФ. Чего хочет житомирский клуб?
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Бокс | 04.11.2024, 18:41
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
05.11.2024, 05:08 4
Футбол
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
05.11.2024, 07:57
Бокс
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
03.11.2024, 17:36 14
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
03.11.2024, 08:15 3
Бокс
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
03.11.2024, 21:26 4
Футбол
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
04.11.2024, 07:47 1
Бокс
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
03.11.2024, 09:42 15
Футбол
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:08 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем