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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 11:54 |
605
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нельзя играть в футбол, когда люди страдают»

Тренер «Реала» прокомментировал предстоящий матч в Лиге чемпионов

05 ноября 2024, 11:54 |
605
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Нельзя играть в футбол, когда люди страдают»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что из-за наводнений в Испании, следовало бы перенести матчи Лиги чемпионов:

«Футбол – это вечеринка. Вы можете гулять, веселиться, если вам и вашей семье хорошо. Но если страдают люди, то так делать нельзя. Не стоит играть в футбол, когда такое происходит.

Для меня футбол должен остановиться, он не настолько важен в эти дни. Весь футбольный мир понимает, что сейчас не стоит играть в футбол. Но мы ничего не можем сделать, мы делаем то, что нам приказывают», – сказал Анчелотти.

Больше всего от наводнений пострадала Валенсия – несколько сотен людей погибло, многих не могут найти из-за высокого уровня воды; власти пока не могут взять ситуацию под контроль и сталкиваются с многочисленной критикой.

Во вторник, 5 ноября, «Реал» сыграет в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Милана». Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Милан Карло Анчелотти Реал - Милан
Микола Титюк Источник: Football-Italia
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