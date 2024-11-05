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Сельта
04.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
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05 ноября 2024, 11:07 |
39
0

Сельта – Хетафе – 1:0. Хозяева поднялись на десятое место. Видео гола

Смотрите видеообзор 12-го тура испанской Ла Лиги

05 ноября 2024, 11:07 |
39
0
Сельта – Хетафе – 1:0. Хозяева поднялись на десятое место. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Сельта – Хетафе

4 ноября состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Сельта» и «Хетафе». Хозяева выиграли матч со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард Дувикас на седьмой минуте. Гости пытались отыграться, однако лишь усугубили свое положение – на 65-й минуте защитник Беррокаль был удален с поля.

«Сельта» набрала 16 баллов и поднялась на 10 место, «Хетафе» идет на 16 позиции – у команды в активе 10 очков.

Чемпионат Испании, 12-й тур. 4 ноября

Сельта – Хетафе – 1:0

Гол: Дувикис, 7

Видеообзор матча:

Фотогалерея:

События матча

65’
Хуан Беррокал (Хетафе) получает красную карточку.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Сельта).
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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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