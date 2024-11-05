Сельта – Хетафе – 1:0. Хозяева поднялись на десятое место. Видео гола
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4 ноября состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Сельта» и «Хетафе». Хозяева выиграли матч со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил форвард Дувикас на седьмой минуте. Гости пытались отыграться, однако лишь усугубили свое положение – на 65-й минуте защитник Беррокаль был удален с поля.
«Сельта» набрала 16 баллов и поднялась на 10 место, «Хетафе» идет на 16 позиции – у команды в активе 10 очков.
Чемпионат Испании, 12-й тур. 4 ноября
Сельта – Хетафе – 1:0
Гол: Дувикис, 7
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