4 ноября состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Сельта» и «Хетафе». Хозяева выиграли матч со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард Дувикас на седьмой минуте. Гости пытались отыграться, однако лишь усугубили свое положение – на 65-й минуте защитник Беррокаль был удален с поля.

«Сельта» набрала 16 баллов и поднялась на 10 место, «Хетафе» идет на 16 позиции – у команды в активе 10 очков.

Чемпионат Испании, 12-й тур. 4 ноября

Сельта – Хетафе – 1:0

Гол: Дувикис, 7

Видеообзор матча:

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