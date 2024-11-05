Быстрый гол. Сельта переиграла Хетафе и вошла в топ-10 Ла Лиги
Хуан Беррокаль оставил гостей вдесятером в середине второго тайма
Вечером 4 ноября в поединке 12-го тура Ла Лиги «Сельта» обыграла «Хетафе» с минимальным счетом (1:0).
В матче, состоявшемся на стадионе «Балаидос» в Виго, единственный гол забил греческий форвард Анастасиос Дувикас (с паса Яго Аспаса) на 7-й минуте.
Хетафе доигрывал матч в меньшинстве, поскольку защитник Хуан Беррокаль получил две желтые карточки и оставил свою команду вдесятером в середине второго тайма.
«Сельта» набрала 16 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице, а «Хетафе» с 10 очками остается на 16-й позиции.
Ла Лига. 12-й тур, 4 ноября
Сельта – Хетафе – 1:0
Гол: Дувикас, 7
Удаление: Беррокаль, 52 (Хетафе)
Видео гола и обзор матча
События матча
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