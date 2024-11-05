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Чемпионат Испании
Сельта
04.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
Хетафе
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Испания
05 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:03
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Быстрый гол. Сельта переиграла Хетафе и вошла в топ-10 Ла Лиги

Хуан Беррокаль оставил гостей вдесятером в середине второго тайма

05 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:03
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Быстрый гол. Сельта переиграла Хетафе и вошла в топ-10 Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 ноября в поединке 12-го тура Ла Лиги «Сельта» обыграла «Хетафе» с минимальным счетом (1:0).

В матче, состоявшемся на стадионе «Балаидос» в Виго, единственный гол забил греческий форвард Анастасиос Дувикас (с паса Яго Аспаса) на 7-й минуте.

Хетафе доигрывал матч в меньшинстве, поскольку защитник Хуан Беррокаль получил две желтые карточки и оставил свою команду вдесятером в середине второго тайма.

«Сельта» набрала 16 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице, а «Хетафе» с 10 очками остается на 16-й позиции.

Ла Лига. 12-й тур, 4 ноября

Сельта – Хетафе – 1:0

Гол: Дувикас, 7

Удаление: Беррокаль, 52 (Хетафе)

Видео гола и обзор матча

События матча

65’
Хуан Беррокал (Хетафе) получает красную карточку.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Анастасиос Дувикас (Сельта).
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Сельта Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Анастасиос Дувикас Яго Аспас удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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