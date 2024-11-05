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  4. Известно, почему не играет новичок Динамо, который недавно забил гол
Украина. Премьер лига
05 ноября 2024, 11:03 |
1804
1

Известно, почему не играет новичок Динамо, который недавно забил гол

У Брайана Себальоса случился рецидив

05 ноября 2024, 11:03 |
1804
1
Известно, почему не играет новичок Динамо, который недавно забил гол
ФК Динамо. Браян Себальос

Новичок «Динамо» Брайан Себальос провел последний матч за «сине-белых» еще 25 сентября против «Лацио». После этого Себальос ни разу не попал в заявку «сине-белых».

Причиной этого стала травма у футболиста. У Себальоса была травма задней поверхности бедра. Срок восстановления прошел и он был готов играть, однако перед матчем с «Ромой» у Брайана произошел рецидив. Это уже четвертая травма Себальоса за время пребывания в «Динамо».

Себальос уже успел забить дебютный гол против «Ворсклы».

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как легионеры команды реагируют на ракетные обстрелы россии по территории Украины.

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Брайан Себальос Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Gargantua81
пороблэно с латиносами в Динамо.
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