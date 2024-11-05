Известно, почему не играет новичок Динамо, который недавно забил гол
У Брайана Себальоса случился рецидив
Новичок «Динамо» Брайан Себальос провел последний матч за «сине-белых» еще 25 сентября против «Лацио». После этого Себальос ни разу не попал в заявку «сине-белых».
Причиной этого стала травма у футболиста. У Себальоса была травма задней поверхности бедра. Срок восстановления прошел и он был готов играть, однако перед матчем с «Ромой» у Брайана произошел рецидив. Это уже четвертая травма Себальоса за время пребывания в «Динамо».
Себальос уже успел забить дебютный гол против «Ворсклы».
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как легионеры команды реагируют на ракетные обстрелы россии по территории Украины.
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