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  4. Суркис рассказал, как легионеры Динамо реагируют на ракетные обстрелы рф
Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 18:51 |
795
0

Суркис рассказал, как легионеры Динамо реагируют на ракетные обстрелы рф

Президент «Динамо» высказался о легионерах

24 сентября 2024, 18:51 |
795
0
Суркис рассказал, как легионеры Динамо реагируют на ракетные обстрелы рф
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как легионеры команды реагируют на ракетные обстрелы россии по территории Украины.

– В вашей команде также играют легионеры из Колумбии и Панамы. Они совсем не боятся?

– То, что они приехали к нам – результат работы, убеждений и переговоров нашей селекции и тренерского штаба. Послушайте, все боятся жить в воюющей стране. Но не все находят в себе силы здесь жить. Особенно переехать сюда. То, что Себальйос и Герреро согласились перейти в «Динамо» – вызывает уважение. Они настоящие мужчины! Себальйос еще и семью перевез сюда. Герреро перешел к нам из «Зари», которая также базируется в Киеве, он уже спокойнее реагирует на происходящее.

Ранее Суркис поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги Европы против римского «Лацио».

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Игорь Суркис российско-украинская война Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эдуардо Герреро Брайан Себальос
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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