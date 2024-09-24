Суркис рассказал, как легионеры Динамо реагируют на ракетные обстрелы рф
Президент «Динамо» высказался о легионерах
Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как легионеры команды реагируют на ракетные обстрелы россии по территории Украины.
– В вашей команде также играют легионеры из Колумбии и Панамы. Они совсем не боятся?
– То, что они приехали к нам – результат работы, убеждений и переговоров нашей селекции и тренерского штаба. Послушайте, все боятся жить в воюющей стране. Но не все находят в себе силы здесь жить. Особенно переехать сюда. То, что Себальйос и Герреро согласились перейти в «Динамо» – вызывает уважение. Они настоящие мужчины! Себальйос еще и семью перевез сюда. Герреро перешел к нам из «Зари», которая также базируется в Киеве, он уже спокойнее реагирует на происходящее.
Ранее Суркис поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги Европы против римского «Лацио».
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