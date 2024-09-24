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  4. «Серьезный соперник». Суркис признался, чего ожидает от игры Динамо – Лацио
Лига Европы
24 сентября 2024, 10:46 |
766
7

«Серьезный соперник». Суркис признался, чего ожидает от игры Динамо – Лацио

Президент столичного клуба верит в победу

24 сентября 2024, 10:46 |
766
7
«Серьезный соперник». Суркис признался, чего ожидает от игры Динамо – Лацио
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги Европы против римского «Лацио»:

«Мы набрали хорошую форму, и я верю в победу. Наш соперник – серьезный, но я уверен в своей команде».

Матч «Динамо» Киев – «Лацио» состоится 25 сентября в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

Напомним, кроме «Лацио», на основном этапе Лиги Европы 2024/25 «Динамо» сыграет против «Хоффенхайма», «Ромы», «Ференцвароша», «Виктории» Пльзень, «Реал Сосьедада», «Галатасарая» и РФШ.

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Динамо Киев Лига Европы Динамо - Лацио Лацио Игорь Суркис
Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 7
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MrStepanovM .
нічия буде успіхом
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0
Умник
Я помню игры с Лацио.
Это конечно было тяжко
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0
nick07
вдалого виступу і хоча б за нічию зачепитись киянам. 
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0
potemkin78
с таким центром обороны? ох незнаю незнаю.
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0
дыряво с пердя🤣
для дыр очки и рфш (рижская футбольная школа) серьёзный клуб
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-1
New Zealander
Мідтюланд виграв 5-1 минулоріч від Лаціо. Чим Динамо гірше? Сподіваюсь на розгром римлян.
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-3
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