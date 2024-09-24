«Серьезный соперник». Суркис признался, чего ожидает от игры Динамо – Лацио

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги Европы против римского «Лацио»:

«Мы набрали хорошую форму, и я верю в победу. Наш соперник – серьезный, но я уверен в своей команде».

Матч «Динамо» Киев – «Лацио» состоится 25 сентября в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

Напомним, кроме «Лацио», на основном этапе Лиги Европы 2024/25 «Динамо» сыграет против «Хоффенхайма», «Ромы», «Ференцвароша», «Виктории» Пльзень, «Реал Сосьедада», «Галатасарая» и РФШ.