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  4. Эмполи – Комо – 1:0. Пепе Рейна сыграл впервые за 2 месяца. Видео гола
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Эмполи
04.11.2024 19:30 – FT 1 : 0
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05 ноября 2024, 10:31 | Обновлено 05 ноября 2024, 10:32
27
0

Эмполи – Комо – 1:0. Пепе Рейна сыграл впервые за 2 месяца. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 11-го тура итальянской Серии А

05 ноября 2024, 10:31 | Обновлено 05 ноября 2024, 10:32
27
0
Эмполи – Комо – 1:0. Пепе Рейна сыграл впервые за 2 месяца. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмполи – Комо

4 ноября в матче 11-го тура итальянской Серии А встретились «Эмполи» и «Комо». Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0.

На 47-й минуте гол забил форвард Пьетро Пеллегри – этот мяч оказался победным. Известный испанский вратарь Пепе Рейна вышел в стартовом составе «Комо» впервые за два месяца, однако не сумел сохранить свои ворота сухими. Предыдущие семь матчей голкипер провел на скамейке запасных.

«Эмполи» имеет в своем активе 14 баллов и поднялся на 11 место. «Комо» идет на 15 позиции – команда набрала 9 баллов и только одно очко отделяет от зоны вылета.

Чемпионат Италии, 11-й тур. 4 ноября

Эмполи – Комо – 1:0

Гол: Пеллегри, 47

Видеообзор матча:

Фотогалерея:

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Пьетро Пеллегри (Эмполи).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Комо Эмполи видео голов и обзор Пьетро Пеллегри Пепе Рейна
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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