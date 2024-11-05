Эмполи – Комо – 1:0. Пепе Рейна сыграл впервые за 2 месяца. Видео гола
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4 ноября в матче 11-го тура итальянской Серии А встретились «Эмполи» и «Комо». Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0.
На 47-й минуте гол забил форвард Пьетро Пеллегри – этот мяч оказался победным. Известный испанский вратарь Пепе Рейна вышел в стартовом составе «Комо» впервые за два месяца, однако не сумел сохранить свои ворота сухими. Предыдущие семь матчей голкипер провел на скамейке запасных.
«Эмполи» имеет в своем активе 14 баллов и поднялся на 11 место. «Комо» идет на 15 позиции – команда набрала 9 баллов и только одно очко отделяет от зоны вылета.
Чемпионат Италии, 11-й тур. 4 ноября
Эмполи – Комо – 1:0
Гол: Пеллегри, 47
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