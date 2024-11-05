КОВАЛЕЦ: «Цель – построить команду хорошего уровня»

Новоиспеченный тренер хмельницкого «Подолья» Сергей Ковалец рассказал, как происходило назначение в новую команду, а также поделился ожиданиями в ближайшее время.

«После матча «Прикарпатье» – «Подолье», когда в отставку подал Виталий Костышин, я встретился с мэром Хмельницкого Александром Сергеевичем Симчишиным. Во время разговора мы пришли к соглашению о том, что я готов стать главным тренером Подолья.

Контракт был подписан до конца сезона с возможностью продления еще на один год. Сейчас можно ставить самые высокие задачи, но надо понимать, что первоочередная цель – построить команду хорошего уровня и пытаться показывать качественный футбол», – сказал Ковалец в интервью изданию Украинский футбол.

В дебютном матче Сергея, как тренера хмельницкого клуба, «Подолье» поделило очки с «Агробизнесом» – 1:1.