Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Реале разочарованы статистикой Лунина в текущем сезоне
Испания
05 ноября 2024, 09:54 |
675
2

В Реале разочарованы статистикой Лунина в текущем сезоне

Андрей не оправдывает ожиданий

05 ноября 2024, 09:54 |
675
2
В Реале разочарованы статистикой Лунина в текущем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин пока не демонстрирует игру, которая позволила его команде в прошлом сезоне выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Статистика это подтверждает.

Так, с начала нового сезона Лунин из-за травмы основного вратаря Реала Тибо Куртуа принял участие в трех матчах. В этих встречах мадридская команда одержала одну победу и дважды проиграла, а сам Андрей пропустил пять голов, однажды сыграв «на ноль».

По воротам украинца в текущем сезоне было нанесено 11 ударов – он отразил лишь шесть из них. Эффективность действий Лунина составляет не высокие 54%. В прошлом же сезоне этот показатель для Андрея был на уровне 75%.

В Реале разочарованы статистикой украинца. Ранее главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа.

Лунин стал игроком Реала летом 2018 года. Его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до конца сезона 2029/2030.

По теме:
Реал Мадрид – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ливерпуль – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тибо Куртуа Лига чемпионов
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?
Футбол | 05 ноября 2024, 03:26 4
ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?
ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?

Украинский вингер Челси отметился несвойственной ему публикацией

Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Футбол | 04 ноября 2024, 17:45 48
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?

Не исключено, что болельщиков мюнхенского гранда на поединке ЛЧ против «горняков» будет немного

Завершен 12-й тур УПЛ, фиаско Киченок, заявка Реброва, проблемы Неймара
Футбол | 05.11.2024, 09:45
Завершен 12-й тур УПЛ, фиаско Киченок, заявка Реброва, проблемы Неймара
Завершен 12-й тур УПЛ, фиаско Киченок, заявка Реброва, проблемы Неймара
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 05.11.2024, 02:27
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
Футбол | 05.11.2024, 05:08
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
viktorious
Гарний вброс.
Звісно, ми повіримо, що Реал зробить такі далекосяжні виводи фактично за результатами одного матчу з "Барселоною". 
Ответить
+1
Strontium
А где была оборона,  ведь это не пенальти?)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
03.11.2024, 21:26 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
04.11.2024, 07:13 4
Бокс
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
03.11.2024, 22:21
Футбол
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
«Это моя цель». Чемпион мира заявил о желании сразиться с Усиком
04.11.2024, 09:40 1
Бокс
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
03.11.2024, 08:33
Бокс
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
04.11.2024, 07:31 12
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
03.11.2024, 08:15 3
Бокс
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем