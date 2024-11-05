В Реале разочарованы статистикой Лунина в текущем сезоне
Андрей не оправдывает ожиданий
Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин пока не демонстрирует игру, которая позволила его команде в прошлом сезоне выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Статистика это подтверждает.
Так, с начала нового сезона Лунин из-за травмы основного вратаря Реала Тибо Куртуа принял участие в трех матчах. В этих встречах мадридская команда одержала одну победу и дважды проиграла, а сам Андрей пропустил пять голов, однажды сыграв «на ноль».
По воротам украинца в текущем сезоне было нанесено 11 ударов – он отразил лишь шесть из них. Эффективность действий Лунина составляет не высокие 54%. В прошлом же сезоне этот показатель для Андрея был на уровне 75%.
В Реале разочарованы статистикой украинца. Ранее главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа.
Лунин стал игроком Реала летом 2018 года. Его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до конца сезона 2029/2030.
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