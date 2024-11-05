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Украина. Премьер лига
05 ноября 2024, 12:33 | Обновлено 05 ноября 2024, 12:57
188
1

КАРРАСКО: «Мы заслуживали победить Колос и выиграть у Черноморца»

Тренер ЛНЗ уверен, что команда на правильном пути

05 ноября 2024, 12:33 | Обновлено 05 ноября 2024, 12:57
188
1
КАРРАСКО: «Мы заслуживали победить Колос и выиграть у Черноморца»
ФК ЛНЗ. Андрес Карраско

Главный тренер клуба ЛНЗ Андрес Карраско поделился мнениями о победном поединке против «Зари» в рамках 12-го тура УПЛ (2:1).

«Думаю, у нас был сильный первый тайм. Они не создали много моментов, только в последние 5-10 минут тайма, когда мы были не в состоянии выдерживать интенсивность этой игры. Игроки очень хорошо поняли, что нам нужно, и проделали это.

В матче было много героев. Начиная от Салиху, который очень хорошо оборонялся, Яшари, Пасич, Молло, Топалов, забивший гол. Я бы не называл только одну фамилию. Хотел бы поздравить всю команду. Нам сейчас нужна дополнительная уверенность, если мы хотим выиграть 2 матча подряд.

Думаю, нам чуть-чуть не везло в ключевых моментах между двумя паузами на сборные, когда мы заслуживали победить «Колос», выиграть у «Черноморца», но мы не смогли этого сделать, и это нас ментально подбило. Думаю, сейчас мы на пути восстановления», – сказал Карраско.

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Андрес Карраско ЛНЗ Черкассы Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря - ЛНЗ
Андрій Вітренко Источник: УПЛ-ТВ
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potemkin78
обороны нет. вот и все проблемы
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