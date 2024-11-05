«Есть прогресс у всей команды». Ван Леувен доволен результатами команды

Главный тренер «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен поделился мнениями о победе над запорожским «Металлургом» в 15-м туре Первой лиги Украины (2:0).

– Хочу сказать, что игра проходила по нашему плану. Конечно, хотелось поскорее забить. Наша команда стремилась играть в комбинационный футбол, использовать свободные зоны между линиями соперника и за их спинами. Имели несколько случаев в первом тайме, где должны были забивать, хороши были удары, запирать навесы на дальнюю стойку, мы над этим работаем, но не отличились. В перерыве сказал игрокам, что нужно продолжать так играть, немного темп повысить и где-то упростить игру в завершающей фазе, у ворот соперника. Игроки должны выполнять кроссы и это дало нам возможность создавать свои моменты, тот же второй гол Ари Моуры. Хорошо вошел в игру Раймонд Оус и создал немало проблем для защиты соперника. Игра на поле показала, что мы должны были сегодня победить.

– Насколько Ари Моура в его нынешней форме важен для команды?

– Важен каждый игрок. Ари обладает присущими ему только качествами, это не только подготовить кросс или отдать пас, он чувствует и знает, как использовать моменты у ворот соперника.

– Вы довольны прогрессом своей команды, ведь это четвертая победа подряд и что еще хотите увидеть от них?

– Они, с первого дня, как я возглавил команду, демонстрировали желание прогрессировать. Многие работают на тренировках как над командными действиями, так и над улучшением личных качеств, я это вижу. Есть прогресс у всей команды, да и определенных игроков, особенно молодых. Я доволен прогрессом команды, и последние матчи это демонстрируют. Играем на ноль, стала стабильная линия защиты, меньше теряют мяч и отдают его сопернику. Наши защитники мало фолят и зарабатывают стандартные положения у наших ворот, а еще недавно для нас это было проблемой и мы пропускали голы.