В память о жертвах шторма. Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания

С 5 по 7 ноября поединки Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций начнутся с минуты молчания в память о жертвах шторма DANA.

Торнадо и ураганы прошли в городах Испании. Больше всего пострадал город Валенсия, а также затронул Андалусию и южную Каталонию. Точного числа погибших нет, но информируют, что число смертей превысило за две сотни.

В результате шторма были отложены два матча 12-го тура Ла лиги.

«На этой неделе УЕФА проведет минуту молчания на всех матчах клубных соревнований в память о жертвах смертоносных наводнений в Валенсии и всех пострадавших в регионе и за его пределами», – написал УЕФА.