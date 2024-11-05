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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 03:35 | Обновлено 05 ноября 2024, 04:10
62
0

В память о жертвах шторма. Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания

Торнадо и ураганы в Испании привели к массовым беспорядкам

05 ноября 2024, 03:35 | Обновлено 05 ноября 2024, 04:10
62
0
В память о жертвах шторма. Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания
Getty Images/Global Images Ukraine

С 5 по 7 ноября поединки Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций начнутся с минуты молчания в память о жертвах шторма DANA.

Торнадо и ураганы прошли в городах Испании. Больше всего пострадал город Валенсия, а также затронул Андалусию и южную Каталонию. Точного числа погибших нет, но информируют, что число смертей превысило за две сотни.

В результате шторма были отложены два матча 12-го тура Ла лиги.

«На этой неделе УЕФА проведет минуту молчания на всех матчах клубных соревнований в память о жертвах смертоносных наводнений в Валенсии и всех пострадавших в регионе и за его пределами», – написал УЕФА.

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Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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