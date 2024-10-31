«Это трагедия». Лунин обратился к фанам Валенсии перед матчем Ла Лиги
Андрей поддержал людей, которые пострадали от шторма DANA
Матч 12-го тура испанского первенства между «Валенсией» и мадридским «Реалом» может быть перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.
Угрозой для проведения игры является шторм DANA, который унес уже более 50 человеческих жизней. Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин принес соболезнования болельщикам «Валенсии» из-за трагедии в городе.
«Это трагедия. Послание тем, кто пострадал от урагана? Я вас очень поддерживаю и желаю силы», – сказал Лунин.
Если матч «Валенсия» – «Реал» все же состоится в ближайшую субботу, 2 ноября, то вероятно Лунин выйдет в старте, ведь Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты матча 1/8 финала национального кубка
Ошибка голкипера привела к поражению команды Максимова