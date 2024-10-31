«Это трагедия». Лунин обратился к фанам Валенсии перед матчем Ла Лиги

Матч 12-го тура испанского первенства между «Валенсией» и мадридским «Реалом» может быть перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Угрозой для проведения игры является шторм DANA, который унес уже более 50 человеческих жизней. Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин принес соболезнования болельщикам «Валенсии» из-за трагедии в городе.

«Это трагедия. Послание тем, кто пострадал от урагана? Я вас очень поддерживаю и желаю силы», – сказал Лунин.

Если матч «Валенсия» – «Реал» все же состоится в ближайшую субботу, 2 ноября, то вероятно Лунин выйдет в старте, ведь Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы.