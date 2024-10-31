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Испания
31 октября 2024, 00:17 | Обновлено 31 октября 2024, 01:39
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1

«Это трагедия». Лунин обратился к фанам Валенсии перед матчем Ла Лиги

Андрей поддержал людей, которые пострадали от шторма DANA

31 октября 2024, 00:17 | Обновлено 31 октября 2024, 01:39
710
1
«Это трагедия». Лунин обратился к фанам Валенсии перед матчем Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Матч 12-го тура испанского первенства между «Валенсией» и мадридским «Реалом» может быть перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Угрозой для проведения игры является шторм DANA, который унес уже более 50 человеческих жизней. Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин принес соболезнования болельщикам «Валенсии» из-за трагедии в городе.

«Это трагедия. Послание тем, кто пострадал от урагана? Я вас очень поддерживаю и желаю силы», – сказал Лунин.

Если матч «Валенсия» – «Реал» все же состоится в ближайшую субботу, 2 ноября, то вероятно Лунин выйдет в старте, ведь Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы.

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Дмитро Олійник Источник: El Chiringuito TV
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Stanislav Zabara
Назва статті - паскудний клікбейт!!! Автори, ви гонококки!
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