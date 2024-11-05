ФОТО. Самая главная поддержка! Судаков поделился милыми фото
Поддержка семьи всегда на первом месте
Украинский полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков поделился милыми семейными фото в своём аккаунте в Instagram.
«Самая главная поддержка ❤️🔥», – подписал пост 22-летний футболист.
На фото – футболист прогуливается полем вместе с дочерью Миланой. Милана пришла на стадион вместе с мамой – Елизаветой.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фотографии собрали множество милых реакций: «Вы – пример настоящей семьи», – пишут в комментариях.
Напомним, что Георгий Судаков также спробовал себя в роли железнодорожника.
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