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05 ноября 2024, 02:34 | Обновлено 05 ноября 2024, 02:48
157
0

ФОТО. Самая главная поддержка! Судаков поделился милыми фото

Поддержка семьи всегда на первом месте

05 ноября 2024, 02:34 | Обновлено 05 ноября 2024, 02:48
157
0
ФОТО. Самая главная поддержка! Судаков поделился милыми фото
Instagram. Георгий Судаков с дочерью

Украинский полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков поделился милыми семейными фото в своём аккаунте в Instagram.

«Самая главная поддержка ❤️‍🔥», – подписал пост 22-летний футболист.

На фото – футболист прогуливается полем вместе с дочерью Миланой. Милана пришла на стадион вместе с мамой – Елизаветой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фотографии собрали множество милых реакций: «Вы – пример настоящей семьи», – пишут в комментариях.

Напомним, что Георгий Судаков также спробовал себя в роли железнодорожника.

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Георгий Судаков Елизавета Судакова Шахтер Донецк фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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