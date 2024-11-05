Джессика Пегула – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 ноября состоятся матч 2-го тура Оранжевой группы на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Шестая ракетка мира Джессика Пегула (США) сыграет против представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (WTA 13). Поединок начнется вторым запуском после игры Дабровски / Рутлифф – Эррани / Паолини. Ориентировочное время начала игры – 14:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

В одном квартете Пегула и Крейчикова также играют вместе с Игой Свентек и Коко Гофф.

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