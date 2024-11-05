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  4. Джессика Пегула – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 ноября 2024, 02:11 |
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0

Джессика Пегула – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Оранжевой группы на Итоговом турнире WTA

05 ноября 2024, 02:11 |
10
0
Джессика Пегула – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Барбора Крейчикова

5 ноября состоятся матч 2-го тура Оранжевой группы на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Шестая ракетка мира Джессика Пегула (США) сыграет против представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (WTA 13). Поединок начнется вторым запуском после игры Дабровски / Рутлифф – Эррани / Паолини. Ориентировочное время начала игры – 14:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

В одном квартете Пегула и Крейчикова также играют вместе с Игой Свентек и Коко Гофф.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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