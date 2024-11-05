ВИДЕО. Вот как тренируется телохранитель Месси – он уничтожает тренера

Когда Лионель Месси перешел в «Интер Майами», Дэвид Бекхэм нанял ему в телохранители Яссина Чеуко – бывшего солдата военно-морских сил США.

Харизматичный охранник запомнился всем своими забегами на футбольное поле, когда оберегал Месси от непредвиденных последствий.

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Для того, чтобы быть в отличной форме, Яссин упорно тренируется.

Вы можете убедиться насколько силен телохранитель Месси с последних опубликованных видео американца в Instagram – тренер едва сдерживает напор Яссина: