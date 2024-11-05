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05 ноября 2024, 02:11 |
262
0

ВИДЕО. Вот как тренируется телохранитель Месси – он уничтожает тренера

Ни для кого не секрет, что бодигард Лионеля Месси ещё та машина...

05 ноября 2024, 02:11 |
262
0
ВИДЕО. Вот как тренируется телохранитель Месси – он уничтожает тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Яссин Чеуко

Когда Лионель Месси перешел в «Интер Майами», Дэвид Бекхэм нанял ему в телохранители Яссина Чеуко – бывшего солдата военно-морских сил США.

Харизматичный охранник запомнился всем своими забегами на футбольное поле, когда оберегал Месси от непредвиденных последствий.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Для того, чтобы быть в отличной форме, Яссин упорно тренируется.

Вы можете убедиться насколько силен телохранитель Месси с последних опубликованных видео американца в Instagram – тренер едва сдерживает напор Яссина:

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Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) видео lifestyle Дэвид Бекхэм
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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