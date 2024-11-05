Поднялись из зоны вылета. Насьонал уверенно переиграл Санта-Клару

В понедельник, 4 ноября, состоялся заключительный матч 10-го тура чемпионата Португалии.

Команда из зоны вылета «Насьонал» принимала на своем поле клуб «Санта Клару».

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Поединок закончился неожиданной триумфом хозяев со счетом 2:0. За первые 15 минут «Насьонал» снял вопросы о победителе, прошив дважды ворота «Санта Клары». Второй мяч команды был забит с пенальти.

Одержав нужные три пункта, «Насьонал» поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице (8 баллов). «Санта Клара» же осталась на шестом место (18 очков).

Чемпионат Португалии. 10-й тур, 4 ноября

«Насьонал» – «Санта Клара» – 2:0

Голы: Исаак, 9, Мачеду (пенальти), 13

Видеообзор матча:

Турнирная таблица: