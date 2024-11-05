Поднялись из зоны вылета. Насьонал уверенно переиграл Санта-Клару
В чемпионате Португалии сыграли заключительный матч 10-го тура
В понедельник, 4 ноября, состоялся заключительный матч 10-го тура чемпионата Португалии.
Команда из зоны вылета «Насьонал» принимала на своем поле клуб «Санта Клару».
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Поединок закончился неожиданной триумфом хозяев со счетом 2:0. За первые 15 минут «Насьонал» снял вопросы о победителе, прошив дважды ворота «Санта Клары». Второй мяч команды был забит с пенальти.
Одержав нужные три пункта, «Насьонал» поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице (8 баллов). «Санта Клара» же осталась на шестом место (18 очков).
Чемпионат Португалии. 10-й тур, 4 ноября
«Насьонал» – «Санта Клара» – 2:0
Голы: Исаак, 9, Мачеду (пенальти), 13
Видеообзор матча:
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|10
|10
|0
|0
|35 - 3
|30
|2
|Порту
|10
|9
|0
|1
|27 - 4
|27
|3
|Бенфика
|9
|7
|1
|1
|24 - 6
|22
|4
|Брага
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|5
|Витория Гимараеш
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|6
|Санта Клара
|10
|6
|0
|4
|13 - 12
|18
|7
|Фамаликау
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|8
|Морейренсе
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|9
|Каза Пия
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|10
|Жил Висенте
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|11
|Боавишта
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|12
|Эшторил
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|13
|АВС
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|14
|Риу Аве
|10
|2
|3
|5
|8 - 20
|9
|15
|Насьонал
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|16
|Арока
|10
|2
|1
|7
|6 - 19
|7
|17
|Эштрела Амадора
|10
|1
|3
|6
|8 - 20
|6
|18
|Фаренсе
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
События матча
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