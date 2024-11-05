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Чемпионат Португалии
Насьонал
04.11.2024 22:15 – FT 2 : 0
Санта Клара
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Португалия
05 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 05 ноября 2024, 02:01
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Поднялись из зоны вылета. Насьонал уверенно переиграл Санта-Клару

В чемпионате Португалии сыграли заключительный матч 10-го тура

05 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 05 ноября 2024, 02:01
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Поднялись из зоны вылета. Насьонал уверенно переиграл Санта-Клару
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 4 ноября, состоялся заключительный матч 10-го тура чемпионата Португалии.

Команда из зоны вылета «Насьонал» принимала на своем поле клуб «Санта Клару».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок закончился неожиданной триумфом хозяев со счетом 2:0. За первые 15 минут «Насьонал» снял вопросы о победителе, прошив дважды ворота «Санта Клары». Второй мяч команды был забит с пенальти.

Одержав нужные три пункта, «Насьонал» поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице (8 баллов). «Санта Клара» же осталась на шестом место (18 очков).

Чемпионат Португалии. 10-й тур, 4 ноября

«Насьонал» – «Санта Клара» – 2:0

Голы: Исаак, 9, Мачеду (пенальти), 13

Видеообзор матча:

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 10 10 0 0 35 - 3 30
2 Порту 10 9 0 1 27 - 4 27
3 Бенфика 9 7 1 1 24 - 6 22
4 Брага 10 6 2 2 17 - 7 20
5 Витория Гимараеш 10 5 3 2 12 - 10 18
6 Санта Клара 10 6 0 4 13 - 12 18
7 Фамаликау 10 4 4 2 12 - 9 16
8 Морейренсе 10 4 2 4 12 - 12 14
9 Каза Пия 10 3 3 4 9 - 13 12
10 Жил Висенте 10 2 4 4 12 - 16 10
11 Боавишта 10 2 3 5 7 - 13 9
12 Эшторил 10 2 3 5 8 - 16 9
13 АВС 10 2 3 5 9 - 19 9
14 Риу Аве 10 2 3 5 8 - 20 9
15 Насьонал 9 2 2 5 6 - 13 8
16 Арока 10 2 1 7 6 - 19 7
17 Эштрела Амадора 10 1 3 6 8 - 20 6
18 Фаренсе 10 1 1 8 4 - 17 4
Полная таблица

События матча

13’
ГОЛ ! С пенальти забил Рубен Маседу (Насьонал).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак (Насьонал).
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Насьонал Фуншал Санта Клара чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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