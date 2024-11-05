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Украина. Премьер лига
05 ноября 2024, 01:21 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:34
17
0

ПРИЙМАК: «Результат – это качество, которого нам не хватает»

Игрок «Оболони» прокомментировал безголевой матч против «Вереса»

05 ноября 2024, 01:21 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:34
17
0
ПРИЙМАК: «Результат – это качество, которого нам не хватает»
ФК Оболонь. Владислав Приймак

Защитник киевской «Оболони» Владислав Приймак дал небольшое интервью после ничейного поединка против «Вереса» в рамках 12-го тура УПЛ (0:0).

– Довольна ли команда итоговым результатом?

– Ну, поздравить нас точно не можете. Потому что сегодня вся команда и болельщики ждали большего. Для выполнения тех задач, которые стоят перед нами, мы обязаны такие игры выигрывать. Поэтому поздравление для нас все-таки сомнительно сегодня.

– Что говорил тренер в перерыве? Было заметно, что вы стали гораздо активнее во второй части.

– Тренер нас ободрил, внес некоторые коррективы, поэтому на второй тайм вышли играть более агрессивно.

– Мешала ли мысль, что нужно брать реванш за кубок?

– Не думаю, что это мнение где-то сидело у нас, но давление есть со стороны турнирной таблицы. Ведь когда команда на 15 месте, то все понимают, что каждая игра и каждое очко крайне важны. Конечно, это создает какое-то давление на футболистов, и на нашу команду это тоже где-то влияет. Возможно, это где-то причина того, что нам не удается забить, хотя есть неплохие моменты. Мы должны делать все для того, чтобы побеждать в следующем матче.

– Как думаете, когда ждать улучшений? Сергей Шищенко говорил, что улучшается качество игры и он уже видит положительные изменения.

– Да, конечно, мы понимаем и видим все, что сама игра стала у нас гораздо интереснее и качественнее. Результат – это качество, которого нам не хватает впереди, такие вещи не натренируем, это уже зависит от нас самих. Мы должны быть более хладнокровными, чтобы получать положительный результат.

– Какое настроение в раздевалке?

– Настроение плохое. Сегодня все ожидали большего.

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Владислав Приймак Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Оболонь - Верес
Андрій Вітренко Источник: ФК Оболонь
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