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Украина. Премьер лига
05 ноября 2024, 00:43 | Обновлено 05 ноября 2024, 00:52
28
0

Евгений ПАСТУХ: «Рух был ближе к победе, чем Кривбасс»

Полузащитник львовского клуба поделился впечатлениями после матча УПЛ

05 ноября 2024, 00:43 | Обновлено 05 ноября 2024, 00:52
28
0
Евгений ПАСТУХ: «Рух был ближе к победе, чем Кривбасс»
ФК Рух Львов. Евгений Пастух

Полузащитник львовского «Руха» Евгений Пастух эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями от гостевого матча 12-го тура УПЛ с «Кривбассом» (1:1):

«Это был мой третий поединок после серьезной травмы. Чувствую, что уже близок к своей боевой спортивной форме. Этот поединок был интересен тем, что обе команды придерживаются схожей стилистики, заточенной на атаку. Вот почему многое зависело от настроя, от того, кто удивит домашними заготовками.

Соперники очень хотели победить, борьбы хватало на каждом клочке футбольного поля. Нам пришлось трудно сразу после перерыва, когда хозяева прибавили обороты, к тому же мы играли против сильного ветра.

И хотя криворожская команда именно в этот промежуток времени выровняла положение, нам постепенно благодаря удачному отбору подборам удалось перехватить инициативу. По-моему, львовская команда была ближе к победе, однако под занавес поединка не реализовали несколько полумоментов».

«Рух» занимает в турнирной таблице УПЛ 8-е место, набрав 15 очков.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Кривбасс - Рух Евгений Пастух (футболист) инсайд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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