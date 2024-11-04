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  4. Хет-трик Митровича принес победу. Аль-Хиляль выиграл в Лиге чемпионов Азии
Саудовская Аравия
04 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:16
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Хет-трик Митровича принес победу. Аль-Хиляль выиграл в Лиге чемпионов Азии

Саудовский клуб Аль-Хиляль разгромил Эстегляль из Ирана со счетом 3:0

04 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 05 ноября 2024, 01:16
181
1
Хет-трик Митровича принес победу. Аль-Хиляль выиграл в Лиге чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Митрович

Вечером 4 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовский клуб Аль-Хиляль разгромил Эстегляль из Ирана со счетом 3:0.

Хет-трик оформил сербский форвард Александар Митрович. Бразильский нападающий Неймар получил травму.

Саудовский Аль-Ахли уничтожил клуб Аль-Шорта из Ирака со счетом 5:1. Дубли оформили Фирмино и Рияд Марез.

Саудовские клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 12 очков из 12 и возглавляют турнирную таблицу Западной зоны.

В Восточном дивизионе впереди с 9 очками клуб Кванджу из Южной Кореи.

Лига чемпионов Азии

4-й тур, 4 ноября

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Эстегляль (Иран) – 3:0

Голы: Александар Митрович, 15, 33, 74

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Аль-Шорта (Ирак) – 5:1

Голы: Фирмино, 14, 45+5, Фирас Аль-Брикан, 53, Рияд Марез, 61, 65

Аль-Васл (ОАЭ) – Аль-Садд (Катар) – 1:1

Голы: Алексис Перес, 29 – Роман Се, 61

Персеполис (Иран) – Аль-Гарафа (Катар) – 1:1

Голы: Фараджи, 53 – Аль-Ганехи, 56

Турнирные таблицы

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Лига чемпионов Азии Александар Митрович Аль-Хиляль Эстегляль Неймар Аль-Ахли Джидда Аль-Шорта Аль-Васл Аль-Садд Персеполис Аль-Гарафа Роберто Фирмино Рияд Марез
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Serhii P.
От Роналду, або Мітровіч викладаються по-повній, а не так як недоігрун Неймар, який клав з прибором на саудитів та їх лігу
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