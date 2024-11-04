Хет-трик Митровича принес победу. Аль-Хиляль выиграл в Лиге чемпионов Азии

Вечером 4 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовский клуб Аль-Хиляль разгромил Эстегляль из Ирана со счетом 3:0.

Хет-трик оформил сербский форвард Александар Митрович. Бразильский нападающий Неймар получил травму.

Саудовский Аль-Ахли уничтожил клуб Аль-Шорта из Ирака со счетом 5:1. Дубли оформили Фирмино и Рияд Марез.

Саудовские клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 12 очков из 12 и возглавляют турнирную таблицу Западной зоны.

В Восточном дивизионе впереди с 9 очками клуб Кванджу из Южной Кореи.

Лига чемпионов Азии

4-й тур, 4 ноября

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Эстегляль (Иран) – 3:0

Голы: Александар Митрович, 15, 33, 74

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Аль-Шорта (Ирак) – 5:1

Голы: Фирмино, 14, 45+5, Фирас Аль-Брикан, 53, Рияд Марез, 61, 65

Аль-Васл (ОАЭ) – Аль-Садд (Катар) – 1:1

Голы: Алексис Перес, 29 – Роман Се, 61

Персеполис (Иран) – Аль-Гарафа (Катар) – 1:1

Голы: Фараджи, 53 – Аль-Ганехи, 56

Турнирные таблицы