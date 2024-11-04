Мичел рассказал, успеет ли восстановиться Цыганков до игр сборной Украины

Завтра, 5 ноября, каталонская «Жирона» проведет матч четвертого тура Лиги чемпионов против «ПСВ».



Украинский вингер сборной Украины Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч. Виктор продолжает восстанавливаться от травмы, из-за которой не играет уже месяц времени.

Наставник «Жироны» Мичел рассказал, что украинец уже почти восстановился от травмы и должен сыграть в воскресном матче против «Хетафе» в Ла Лиге.

«Цыганков мог бы быть в заявке, но заставлять его – это неправильно. Надеюсь, он уже будет готов сыграть в воскресенье против «Хетафе». Я спокоен», – сказал Мичел.

Отметим, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров включил Цыганкова в заявку украинской команды на решающие матчи Лиги наций 2024/25 в ноябре против Албании и Грузии. Матчи состоятся на следующей неделе.