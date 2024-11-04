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Испания
04 ноября 2024, 21:16 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:40
687
1

Мичел рассказал, успеет ли восстановиться Цыганков до игр сборной Украины

Виктор уже почти восстановился от травмы

04 ноября 2024, 21:16 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:40
687
1
Мичел рассказал, успеет ли восстановиться Цыганков до игр сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Завтра, 5 ноября, каталонская «Жирона» проведет матч четвертого тура Лиги чемпионов против «ПСВ».

Украинский вингер сборной Украины Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч. Виктор продолжает восстанавливаться от травмы, из-за которой не играет уже месяц времени.

Наставник «Жироны» Мичел рассказал, что украинец уже почти восстановился от травмы и должен сыграть в воскресном матче против «Хетафе» в Ла Лиге.

«Цыганков мог бы быть в заявке, но заставлять его – это неправильно. Надеюсь, он уже будет готов сыграть в воскресенье против «Хетафе». Я спокоен», – сказал Мичел.

Отметим, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров включил Цыганкова в заявку украинской команды на решающие матчи Лиги наций 2024/25 в ноябре против Албании и Грузии. Матчи состоятся на следующей неделе.

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Жирона Ла Лига Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Мичел (Мигель Анхель Санчес) травма
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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