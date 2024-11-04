Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ВЕРНИДУБ: «Старались использовать погодные условия в свою пользу»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 20:40 |
183
1

Виталий ВЕРНИДУБ: «Старались использовать погодные условия в свою пользу»

4 ноября в рамках 12-го тура УПЛ Кривбасс принимал Рух

04 ноября 2024, 20:40 |
183
1
Виталий ВЕРНИДУБ: «Старались использовать погодные условия в свою пользу»
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

Вместо главного тренера «Кривбасса» на пресс-конференцию вышел представитель тренерского штаба Виталий Вернидуб, который прокомментировал ничейный результат в матче «Кривбасс» - «Рух» (1:1).

«Очень тяжелая для нас игра. «Рух» играл по таким же принципам в обороне, что и мы. Эта команда похожа на нас, поэтому матч был непростым.

Мы поблагодарили ребят после игры, ведь они выложились на полную. Тем более, учитывая погодные условия, которые в значительной степени влияли на игру.

В этой встрече команде не хватило последнего результативного удара. «Рух» очень опасно выходил в контратаки, поэтому мы не имели много времени на создание качественных моментов. Возможно, не хватало дальних ударов. Пытались использовать погодные условия в свою пользу, но «Рух» показал качественную игру в защите.

Хотели вытянуть соперника выше, но не все удалось, как планировали», – отметил Вернидуб.

Напомним, ранее тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев также прокомментировал игру против «Кривбасса».

По теме:
Заря – ЛНЗ – 1:2. У трех команд равное количество очков. Обзор матча УПЛ
Разные таймы. ЛНЗ в Киеве вырвал победу у Зари
Алексей СИЧ: «Ничья на выезде против Кривбасса - неплохой результат»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Виталий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Рух Львов Кривбасс - Рух
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Футбол | 04 ноября 2024, 17:45 31
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?

Не исключено, что болельщиков мюнхенского гранда на поединке ЛЧ против «горняков» будет немного

ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
Футбол | 03 ноября 2024, 20:20 9
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны

Артем отличился в поединке 11-го тура чемпионата Италии и сделал счет 2:2

Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
Футбол | 04.11.2024, 19:25
Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
Бокс | 04.11.2024, 02:33
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Бокс | 04.11.2024, 07:13
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Повний спад у іграх Кривбаса, окрім слів нічого позитивного, нажаль. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
03.11.2024, 07:44 1
Футбол
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
04.11.2024, 07:47
Бокс
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
03.11.2024, 21:26 4
Футбол
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
03.11.2024, 04:52
Футбол
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 5
Футбол
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
02.11.2024, 20:46
Бокс
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
02.11.2024, 19:18 2
Футбол
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:08 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем