Виталий ВЕРНИДУБ: «Старались использовать погодные условия в свою пользу»
4 ноября в рамках 12-го тура УПЛ Кривбасс принимал Рух
Вместо главного тренера «Кривбасса» на пресс-конференцию вышел представитель тренерского штаба Виталий Вернидуб, который прокомментировал ничейный результат в матче «Кривбасс» - «Рух» (1:1).
«Очень тяжелая для нас игра. «Рух» играл по таким же принципам в обороне, что и мы. Эта команда похожа на нас, поэтому матч был непростым.
Мы поблагодарили ребят после игры, ведь они выложились на полную. Тем более, учитывая погодные условия, которые в значительной степени влияли на игру.
В этой встрече команде не хватило последнего результативного удара. «Рух» очень опасно выходил в контратаки, поэтому мы не имели много времени на создание качественных моментов. Возможно, не хватало дальних ударов. Пытались использовать погодные условия в свою пользу, но «Рух» показал качественную игру в защите.
Хотели вытянуть соперника выше, но не все удалось, как планировали», – отметил Вернидуб.
Напомним, ранее тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев также прокомментировал игру против «Кривбасса».
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