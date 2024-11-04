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  4. Ярослав КАРАБИН: «Хорошо, что смог забить гол»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 19:32 | Обновлено 04 ноября 2024, 19:33
184
0

Ярослав КАРАБИН: «Хорошо, что смог забить гол»

Полузащитник Руха прокомментировал ничейный результат против Кривбасса

04 ноября 2024, 19:32 | Обновлено 04 ноября 2024, 19:33
184
0
Ярослав КАРАБИН: «Хорошо, что смог забить гол»
ФК Рух. Ярослав Карабин

Автор гола в ворота «Кривбасса» в матче 12-го тура УПЛ Ярослав Карабин прокомментировал игру львовского «Руха».

«Соперник по игровому стилю похож на «Рух». Он высоко прессингует, играет один в один. Из-за этого игроки часто вступали в единоборства, и в целом поединок был непростым. Ни одна из команд не хотела уступать, поэтому на поле было много борьбы.

Прошла хорошая передача с фланга от Алексея Сыча, и мне удалось замкнуть дальнюю штангу. Хорошо, что смог забить гол. Затем наша защита допустила ошибку, и «Рух» пропустил гол, но свою роль в этом эпизоде сыграл сильный ветер в Кривом Роге. Но нельзя опускать руки, нужно сделать так, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

У меня смешанные эмоции после матча, ведь мы вели в счете и демонстрировали неплохую игру, но пропустили гол и снова сыграли вничью. Если бы мы использовали свои моменты, то могли бы заработать 3 очка в этой игре. Хочется побеждать, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы это произошло уже в следующем матче», – прокомментировал Карабин клубной пресс-службе.

Напомним, ранее послематчевый комментарий дал наставник львовского Руха – Виталий Пономарев.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ярослав Карабин Рух Львов Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Рух
Олександр Сільченко Источник: ФК Рух Львов
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