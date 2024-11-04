Ярослав КАРАБИН: «Хорошо, что смог забить гол»

Автор гола в ворота «Кривбасса» в матче 12-го тура УПЛ Ярослав Карабин прокомментировал игру львовского «Руха».

«Соперник по игровому стилю похож на «Рух». Он высоко прессингует, играет один в один. Из-за этого игроки часто вступали в единоборства, и в целом поединок был непростым. Ни одна из команд не хотела уступать, поэтому на поле было много борьбы.

Прошла хорошая передача с фланга от Алексея Сыча, и мне удалось замкнуть дальнюю штангу. Хорошо, что смог забить гол. Затем наша защита допустила ошибку, и «Рух» пропустил гол, но свою роль в этом эпизоде сыграл сильный ветер в Кривом Роге. Но нельзя опускать руки, нужно сделать так, чтобы такие ситуации больше не повторялись.

У меня смешанные эмоции после матча, ведь мы вели в счете и демонстрировали неплохую игру, но пропустили гол и снова сыграли вничью. Если бы мы использовали свои моменты, то могли бы заработать 3 очка в этой игре. Хочется побеждать, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы это произошло уже в следующем матче», – прокомментировал Карабин клубной пресс-службе.

Напомним, ранее послематчевый комментарий дал наставник львовского Руха – Виталий Пономарев.