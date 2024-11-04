Из-за Фонсеки? Леау сообщил, что хочет покинуть Милан

Португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау начал думать о своем будущем после того, как в нескольких матчах не попадал в заявку. Как сообщает журналист Даниэль Лонго, между Рафаэлем Леау и Паулу Фонсекой возник конфликт, который после каждой тренировки становится все больше.

Леау не слишком переживает, останется он в «Милане» или нет, ведь на игрока есть несколько претендентов, среди которых - «Барселона». Также несколько клубов из Саудовской Аравии интересовались футболистом.

Но здесь также возникает вопрос цены за игрока. Журналист Лонго оценил футболиста в 60 миллионов евро, тогда как в «Милане» недавно заявили, что продадут игрока не менее чем за 175 миллионов евро. На фоне этого конфликта и последних результатов «Милана» возможно, что Паулу Фонсека скорее уйдет из клуба, чем Леау продадут.

Ранее Паулу Фонсека сообщал, что никакого конфликта у него с Леау нет.