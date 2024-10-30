ФОНСЕКА: «Конфликта с Леау нет, это просто решение тренера»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал отсутствие Рафаэля Леау в матче 10-го тура Серии А, где «Милан» уступил «Наполи» со счетом 0:2.

«Не будем сейчас вдаваться во все подробности; к каждому игроку я отношусь по-разному. Между мной и Леау нет конфликта, его отсутствие - это просто решение тренера.

Мы стараемся мотивировать игроков разными методами. Но надо понимать, что выход игрока в составе зависит от него самого. Я никого просить не буду», - заявил Фонсека на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в матче 10-го тура Серии А «Милан» на своем поле уступил «Наполи».