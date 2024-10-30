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  4. ФОНСЕКА: «Конфликта с Леау нет, это просто решение тренера»
Италия
30 октября 2024, 15:12 |
321
2

ФОНСЕКА: «Конфликта с Леау нет, это просто решение тренера»

Главный тренер объяснил, почему Рафаэл не играет за «Милан»

30 октября 2024, 15:12 |
321
2
ФОНСЕКА: «Конфликта с Леау нет, это просто решение тренера»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал отсутствие Рафаэля Леау в матче 10-го тура Серии А, где «Милан» уступил «Наполи» со счетом 0:2.

«Не будем сейчас вдаваться во все подробности; к каждому игроку я отношусь по-разному. Между мной и Леау нет конфликта, его отсутствие - это просто решение тренера.

Мы стараемся мотивировать игроков разными методами. Но надо понимать, что выход игрока в составе зависит от него самого. Я никого просить не буду», - заявил Фонсека на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в матче 10-го тура Серии А «Милан» на своем поле уступил «Наполи».

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Паулу Фонсека Рафаэл Леау чемпионат Италии по футболу Серия A Милан Наполи Милан - Наполи
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Saar
Фонсека Шахтар не зміг тренувати! Куди йому тренувати Мілан в Серії А !??????Якщо через тебе не грає Леау, то ти йди нах..й з клубу!
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0
Milan1990
Если не поставил главную звезду и команда проиграла, значит был не прав. Это может быть концом Фонсеки.
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