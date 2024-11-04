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  4. Чжэн Циньвэнь – первая китаянка, выигравшая 50 матчей за сезон
WTA
04 ноября 2024, 19:24 | Обновлено 04 ноября 2024, 19:36
149
0

Чжэн Циньвэнь – первая китаянка, выигравшая 50 матчей за сезон

Победа над Рыбакиной принесла новые рекорды

04 ноября 2024, 19:24 | Обновлено 04 ноября 2024, 19:36
149
0
Чжэн Циньвэнь – первая китаянка, выигравшая 50 матчей за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвэнь

Олимпийская чемпионка, седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь установила значимое достижение в истории китайского тенниса. Она стала первой представительницей Китая в истории Открытой эры, которой удалось выиграть 50 матчей в одном сезоне.

Кроме того, Чжэн стала первой китаянкой, которая выиграла матч на WTA Finals после Ли На.

Сегодня, 4 ноября, Циньвэнь одержала свою первую победу на Итоговом турнире WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1.

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Альберт Чуфарличев Источник: X (Twitter)
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