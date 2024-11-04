Украинец не попал в заявку клуба на ЛЧ. Ребров его вызвал в сборную

Завтра, 5 ноября, каталонская «Жирона» проведет матч четвертого тура Лиги чемпионов против «ПСВ».



Украинский вингер сборной Украины Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч. Виктор продолжает восстанавливаться от травмы, из-за которой не играет уже месяц времени.



В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.



Отметим, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров включил Цыганкова в заявку украинской команды на решающие матчи Лиги наций 2024/25 в ноябре против Албании и Грузии.