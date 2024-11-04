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  4. Украинец не попал в заявку клуба на ЛЧ. Ребров его вызвал в сборную
Лига чемпионов
04 ноября 2024, 18:55 |
1686
0

Украинец не попал в заявку клуба на ЛЧ. Ребров его вызвал в сборную

Виктор Цыганков не примет участия в матче «Жироны» против «ПСВ»

04 ноября 2024, 18:55 |
1686
0
Украинец не попал в заявку клуба на ЛЧ. Ребров его вызвал в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Завтра, 5 ноября, каталонская «Жирона» проведет матч четвертого тура Лиги чемпионов против «ПСВ».

Украинский вингер сборной Украины Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч. Виктор продолжает восстанавливаться от травмы, из-за которой не играет уже месяц времени.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Отметим, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров включил Цыганкова в заявку украинской команды на решающие матчи Лиги наций 2024/25 в ноябре против Албании и Грузии.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков ПСВ Лига чемпионов травма
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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