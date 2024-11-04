Двое звездных футболистов Бундеслиги могут перебраться в Манчестер Сити

«Манчестер Сити» планирует усилить свой состав в ближайшее трансферное окно – такое решение руководство приняло из-за большого количества травмированных футболистов.

Сообщается, что английская команда выделила двух игроков, которые и станут главными целями зимой – это Флориан Вирц из «Байера» и Джамал Мусиала из «Баварии». Владельцы обеспокоены не только количеством травм, но и возрастом своих звезд, поэтому пытаются найти им замену в долгосрочной перспективе.

21-летний Вирц провел за «Байер» 167 матчей во всех турнирах, забил 48 голов и отдал 51 результативную передачу. На счету 21-летнего Мусиалы 175 матчей за «Баварию» – 50 забитых мячей и 35 результативных передач.

Из-за травм «МС» потерял своего защитника Рубена Диаша. Кроме того, команда не сможет до конца года рассчитывать на Родри, продолжает лечиться Джек Грилиш, а Кевин де Брюйне недавно восстановился и еще не набрал оптимальную форму.