Вратарей много не бывает? Челси нацелился на голкипера из АПЛ
Мадс Германсен заинтересовал лондонский клуб
Лондонский «Челси» заинтересован в приобретении вратаря «Лестера» Мадса Германсена.
В клубе недовольны формой своего первого номера Роберто Санчеса, поэтому планируют выйти на трансферный рынок уже зимой. Главной кандидатурой считается 24-летний вратарь Германсен. «Лестер» готов отпустить своего голкипера и уже назначил цену – 41,6 млн евро.
Сообщается, что главный тренер «Челси» Энцо Мареска планировал купить этого вратаря еще летом, однако в клубе не поддержали эту идею. После 10 туров руководство изменило свое мнение и готово выделить деньги на подписание Мадса.
В этом сезоне Германсен провел 10 матчей за «Лестер» в АПЛ – пропустил 18 мячей, и лишь в одном матче сумел сохранить свои ворота сухими.
Сообщалось, что «Челси» планирует купить футболиста из немецкой Бундеслиги.
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