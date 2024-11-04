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  4. Вратарей много не бывает? Челси нацелился на голкипера из АПЛ
Англия
04 ноября 2024, 15:21 |
304
0

Вратарей много не бывает? Челси нацелился на голкипера из АПЛ

Мадс Германсен заинтересовал лондонский клуб

04 ноября 2024, 15:21 |
304
0
Вратарей много не бывает? Челси нацелился на голкипера из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мадс Германсен

Лондонский «Челси» заинтересован в приобретении вратаря «Лестера» Мадса Германсена.

В клубе недовольны формой своего первого номера Роберто Санчеса, поэтому планируют выйти на трансферный рынок уже зимой. Главной кандидатурой считается 24-летний вратарь Германсен. «Лестер» готов отпустить своего голкипера и уже назначил цену – 41,6 млн евро.

Сообщается, что главный тренер «Челси» Энцо Мареска планировал купить этого вратаря еще летом, однако в клубе не поддержали эту идею. После 10 туров руководство изменило свое мнение и готово выделить деньги на подписание Мадса.

В этом сезоне Германсен провел 10 матчей за «Лестер» в АПЛ – пропустил 18 мячей, и лишь в одном матче сумел сохранить свои ворота сухими.

Сообщалось, что «Челси» планирует купить футболиста из немецкой Бундеслиги.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Лестер трансферы АПЛ
Микола Титюк Источник: TeamTalk
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