Иван ЮРИЧ: «Арбитр много ошибался. Его решения принесли много вреда»

Главный тренер «Ромы» Иван Юрич считает, что арбитр сделал много ошибок в матча чемпионата Италии – «Рома» проиграла «Вероне» со счетом 3:2.

«Я считаю, что второй гол был забит с нарушением. Футболист соперника разбил нашему игроку нос, он несколько минут отходил от этого удара. Это не было похоже на легкий контакт. Такое решение арбитра принесло много вреда нашей команде.

Хочу отметить, что «Рома» играла хорошо, но арбитр много ошибался. Он не увидел явное нарушение», – прокомментировал Юрич.

«Рома» продолжает играть слишком нестабильно – команда одержала 3 победы в Серии А, 4 раза играла вничью и еще 4 матча проиграла. Подопечные Ивана Юрича занимают 11 место, имея в своем активе 13 баллов.