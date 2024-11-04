Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Днепра вошел в тренерский штаб клуба Второй лиги
Украина. Вторая лига
04 ноября 2024, 14:53 | Обновлено 04 ноября 2024, 15:25
852
0

Экс-игрок Днепра вошел в тренерский штаб клуба Второй лиги

Из детского футбола – в футбол профессиональный

04 ноября 2024, 14:53 | Обновлено 04 ноября 2024, 15:25
852
0
Экс-игрок Днепра вошел в тренерский штаб клуба Второй лиги
ФК Черноморец. Сергей Матюхин

Один из старожилов днепропетровского «Днепра» Сергей Матюхин, который сыграл в этой команде более ста матчей в элите, сменил профиль работы.

Как стало известно Sport.ua, это изменение произошло на тренерской ниве. До недавнего времени он тренировал юных футболистов в Одессе, а недавно пополнил штаб второлигового «Реала Фармы». Незадолго до завершения осенней части нынешнего сезона 44-летний специалист стал ассистентом исполняющего обязанности главного тренера «фармацевтов» Валентина Полтавца.

В свое время в роли игроков оба выступали в составе того же «Днепра», проведя вместе полтора года – сезон-2000/01 и первую половину сезона-2001/02.

Ранее мы сообщали, что зимой команда Второй лиги группы А сменит главного тренера.

По теме:
Не в Кубке не забивают. Оболонь и Верес разошлись миром в Киеве
Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Рух
«На поле его не увидите». Максимов поставил крест на «втором Мбаппе»
Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Сергей Матюхин инсайд Реал Фарма Одесса
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Свет гаснет». В Италии оценили результативную игру Довбика против Вероны
Футбол | 04 ноября 2024, 09:51 4
«Свет гаснет». В Италии оценили результативную игру Довбика против Вероны
«Свет гаснет». В Италии оценили результативную игру Довбика против Вероны

Украинский нападающий провел на поле 74 минуты

«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
Футбол | 04 ноября 2024, 07:31 8
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей

Пара разводится после 19 лет брака, оба уже подтвердили эту информацию

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 03.11.2024, 21:34
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 04.11.2024, 07:47
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Лунин сыграет против гранда? Известна заявка Реала на следующий матч ЛЧ
Футбол | 04.11.2024, 16:06
Лунин сыграет против гранда? Известна заявка Реала на следующий матч ЛЧ
Лунин сыграет против гранда? Известна заявка Реала на следующий матч ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
03.11.2024, 22:21
Футбол
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
03.11.2024, 17:36 11
Футбол
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:06 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
04.11.2024, 07:13 2
Бокс
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
02.11.2024, 20:46
Бокс
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
03.11.2024, 21:26 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
03.11.2024, 08:15 3
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
03.11.2024, 08:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем