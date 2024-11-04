Экс-игрок Днепра вошел в тренерский штаб клуба Второй лиги

Один из старожилов днепропетровского «Днепра» Сергей Матюхин, который сыграл в этой команде более ста матчей в элите, сменил профиль работы.

Как стало известно Sport.ua, это изменение произошло на тренерской ниве. До недавнего времени он тренировал юных футболистов в Одессе, а недавно пополнил штаб второлигового «Реала Фармы». Незадолго до завершения осенней части нынешнего сезона 44-летний специалист стал ассистентом исполняющего обязанности главного тренера «фармацевтов» Валентина Полтавца.

В свое время в роли игроков оба выступали в составе того же «Днепра», проведя вместе полтора года – сезон-2000/01 и первую половину сезона-2001/02.

Ранее мы сообщали, что зимой команда Второй лиги группы А сменит главного тренера.