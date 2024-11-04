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Украина. Вторая лига
04 ноября 2024, 11:51 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:27
517
0

Зимой команда Второй лиги группы А сменит главного тренера

Стало известно, кто может заменить Матвиива в «Скале 1911»

04 ноября 2024, 11:51 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:27
517
0
Зимой команда Второй лиги группы А сменит главного тренера
ФК Карпаты. Роман Гнатив

Степан Матвиив по обоюдному согласию с руководством второлигового ФК «Скала 1911» покинул пост главного тренера этой команды.

Эксклюзивно для Sport.ua специалист сообщил о его договоренности с боссами стрыян, что он будет возглавлять местную команду только до завершения первой части сезона.

Как стало известно Sport.ua, основным претендентом на уже вакантную должность рулевого «Скалы 1911» является Роман Гнатив, который ранее возглавлял «Карпаты-2». Он уже присутствовал на поединке стриян с «Самбором-Нивой-2» в открытом турнире ПФЛ и его переговоры с руководством «Скалы 1911» вышли на финишную прямую.

Сейчас «Скала 1911» занимает пятое место в группе «А» Второй лиги, набрав 17 очков.

Ранее экс-ассистент Григорчука Степан Матвиив в сентябре возглавил команду Второй лиги.

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Скала 1911 Стрый Степан Матвиив отставка назначение тренера Роман Гнатив Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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