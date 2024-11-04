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Испания
04 ноября 2024, 21:05 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:11
2412
0

Скоро может состояться 200-миллионный трансфер от Реала. Но есть условие

Эрлинг Холанд может перейти в «королевский клуб»

04 ноября 2024, 21:05 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:11
2412
0
Скоро может состояться 200-миллионный трансфер от Реала. Но есть условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

24-летний голеадор «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть клуб.

По информации Defensa Central, норвежским форвардом интересуется «Реал». Однако «горожане» будут готовы продать Холанда только при одном условии – если на клуб будут наложены жесткие санкции за нарушение правил ФФП с возможным понижением в низший дивизион. В такой ситуации президент «Реала» Флорентино Перес предложит английскому клубу 200 миллионов евро и «горожанам» будет трудно отказаться в такой ситуации.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд провел 14 матчей на клубном уровне, отметившись 14 забитыми мячами.

Ранее Холанд сравнялся с Дидье Дрогба по количеству голов в Лиге чемпионов.

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Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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