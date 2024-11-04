Скоро может состояться 200-миллионный трансфер от Реала. Но есть условие

24-летний голеадор «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть клуб.



По информации Defensa Central, норвежским форвардом интересуется «Реал». Однако «горожане» будут готовы продать Холанда только при одном условии – если на клуб будут наложены жесткие санкции за нарушение правил ФФП с возможным понижением в низший дивизион. В такой ситуации президент «Реала» Флорентино Перес предложит английскому клубу 200 миллионов евро и «горожанам» будет трудно отказаться в такой ситуации.



В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд провел 14 матчей на клубном уровне, отметившись 14 забитыми мячами.



Ранее Холанд сравнялся с Дидье Дрогба по количеству голов в Лиге чемпионов.